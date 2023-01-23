パナソニック(家電) ステレオマイクロホン VWVMS10K【コストコ お買い得】

商品情報

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【商品名】

パナソニック(家電) ステレオマイクロホン VWVMS10K



【商品内容】

パナソニック（家電） ステレオマイクロホン VW-VMS10-K





【商品スペック】

アスベスト 非含有

RoHS指令 対応

J-Moss 対象外

環境自己主張マーク なし

その他環境及び安全規格 -

電波法備考 電波を発し無い為

電気通信事業法備考 公衆回線に接続しない為

電気用品安全法備考 電源に直接接続しない為

電波法 非対象

電気通信事業法 非対象

電気用品安全法 非対象

法規関連確認日 -



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