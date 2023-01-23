『マーテック スイベルフック BKL-10 BKL1010【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 16時 24分に出品され04月07日 16時 24分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。

ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。

基本使用荷重(t):3.2破断荷重(kN):157適合チェーン線径(mm):10寸法(mm) b:15寸法(mm)m:46寸法(mm)p:218寸法(mm)t:21寸法(mm)B:44寸法(mm) s:30寸法(mm)C:36寸法(mm) a:44寸法(mm) c:37寸法(mm)H:30寸法(mm)L:218質量(kg):2

原産国:スウェーデン