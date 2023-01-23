『フラワースタンド 2段 タカショー(Takasho) フラワースタンド 2段【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 05時 07分に出品され04月16日 05時 07分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タカショー(Takasho) フラワースタンド 2段

タカショー(Takasho)



【商品説明】

・ベランダや室内、お庭など場所を選ばずに置くことができる

・原産国:中国

・商品の重量:2kg

・本体材質:スチール、ポリエチレン

・棚板1枚あたりの耐荷重:均等約10kgまで(実測値)



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 36.30 cm

奥行 : 72.70 cm

重量 : 2.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。