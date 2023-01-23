『がまかつ(Gamakatsu) スウェットパーカー GM3630 ターコイズ L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 01時 38分に出品され03月19日 01時 38分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

がまかつ(Gamakatsu) スウェットパーカー GM3630 ターコイズ L



【商品説明】

・2ポケットジャケット

・〈別生地〉ポリエステル 100%

・フードあり、レギュラーサイズ

・素材:〈本体〉ポリエステル 85%、綿15％



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 26.30 cm

奥行 : 42.30 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ がまかつ(Gamakatsu)

スウェットパーカー

GM3630

ターコイズ

L