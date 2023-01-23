『がまかつ(Gamakatsu) スウェットパーカー GM3630 ターコイズ L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 01時 38分に出品され03月19日 01時 38分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
がまかつ(Gamakatsu) スウェットパーカー GM3630 ターコイズ L
【商品説明】
・2ポケットジャケット
・〈別生地〉ポリエステル 100%
・フードあり、レギュラーサイズ
・素材:〈本体〉ポリエステル 85%、綿15％
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 26.30 cm
奥行 : 42.30 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7477円
826 入札履歴
終了
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