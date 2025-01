ポルシェ 944 83-85 O2 オーツーセンサー ボッシュ プレミアム 汎用【年末の贈り物】

商品情報

【パーツ種類】

オキシゲン センサー



【詳細内容】

BOSCH Premium Universal含む Reusable, ヒーテッド3 ワイヤー ウォーターtight, ハイ テンパルチャー Resistant, Posi-ロック コネクターs

ディスクLAIMER: There are NO リターンS on エレクトリックal パーツ or パーツ that require CODING upon installation.



【製造メーカー】

BOSCH ボッシュ



【適合車種】

ポルシェ:

1983-1985 944















【製品・部品番号】

15735 / 55 8570 621



※こちらは通常在庫品ではございません。ご注文頂きましてから納期が2〜3週間程掛ります。



※稀にですが、仕入元の急な価格変動により商品ページの価格が改定されていない場合がございますので、その際はメールにてご連絡させて頂きます。