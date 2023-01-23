『ポルシェ 944 83-85 O2 オーツーセンサー ボッシュ プレミアム 汎用【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 15時 44分に出品され04月16日 15時 44分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【パーツ種類】

オキシゲン センサー



【詳細内容】

BOSCH Premium Universal含む Reusable， ヒーテッド3 ワイヤー ウォーターtight， ハイ テンパルチャー Resistant， Posi-ロック コネクターs

ディスクLAIMER: There are NO リターンS on エレクトリックal パーツ or パーツ that require CODING upon installation.



【製造メーカー】

BOSCH ボッシュ



【適合車種】

ポルシェ:

1983-1985 944















【製品・部品番号】

15735 / 55 8570 621



※こちらは通常在庫品ではございません。ご注文頂きましてから納期が2〜3週間程掛ります。



※稀にですが、仕入元の急な価格変動により商品ページの価格が改定されていない場合がございますので、その際はメールにてご連絡させて頂きます。

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

内装用品 タグ ポルシェ

944

83-85

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オーツーセンサー

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