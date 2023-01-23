『レジスタ バックパック リュック デイパック ソフトレザー調 モード ブラック 624【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 00時 45分に出品され03月25日 00時 45分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レジスタ バックパック リュック デイパック ソフトレザー調 モード ブラック 624



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・メイン収納スペースはA4サイズが楽に収まる広さで、ペン差しや小物の整理に便利なオープンポケット、タブレット端末が収納できるクッションスペースを完備。

・メイン素材: ポリウレタン100％

・普遍的でシンプルなデザインに、メタルジップと大きめのジップトップが上品な表情を演出。

・留め具の種類: ファスナー

・素材は柔らかくしなやかなPUレザーを使用。お手入れの手間が少なくデイリーに使える気軽さがポイント。

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 32.80 cm

奥行 : 43.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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