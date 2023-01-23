『レジスタ バックパック リュック デイパック ソフトレザー調 モード ブラック 624【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 00時 45分に出品され03月25日 00時 45分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レジスタ バックパック リュック デイパック ソフトレザー調 モード ブラック 624
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・メイン収納スペースはA4サイズが楽に収まる広さで、ペン差しや小物の整理に便利なオープンポケット、タブレット端末が収納できるクッションスペースを完備。
・メイン素材: ポリウレタン100％
・普遍的でシンプルなデザインに、メタルジップと大きめのジップトップが上品な表情を演出。
・留め具の種類: ファスナー
・素材は柔らかくしなやかなPUレザーを使用。お手入れの手間が少なくデイリーに使える気軽さがポイント。
・表地: フェイクレザー
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 32.80 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 800.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7477円
499 入札履歴
終了
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