『バーテック バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ 大 紺 66204200 PP(鉄成分入り) ドイツ BSK9902【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 06時 33分に出品され03月19日 06時 33分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
耐熱温度:80・食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。・軽量で扱いやすいです。
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落札価格7477円
641 入札履歴
終了
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