『TRUSCO(トラスコ) 人工芝(透水タイプ) 910mmX10m 厚み6mm TTFW9106【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 09時 27分に出品され03月07日 09時 27分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。透水機能を持ち、水が下に抜けるように直径約3mmの穴が幅方向40mm、長さ方向30mmの間隔で空いています。工事現場の通路や屋上、テラスなど。
TRUSCO(トラスコ) 人工芝(透水タイプ) 910mmX10m 厚み6mm TTFW9106
¥ 7477
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¥ 7651
落札価格7477円
177 入札履歴
終了
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