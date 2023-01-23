『フィンガーハンマーキング【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 12時 14分に出品され03月20日 12時 14分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【梱包目安サイズ】

高さ : 15.70 cm

横幅 : 21.40 cm

奥行 : 26.20 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※未決済で２日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【商品説明】

・使用電池・・・単3電池3本(別売)

・対象年齢 :6才以上

・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ フィンガーハンマーキング