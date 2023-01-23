『EBRRO 1/43 44118 クラージュ LC70 MUGEN ルマン 2008 チーム・テラモスレジン レッド 完成品【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 16時 59分に出品され05月01日 16時 59分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EBRRO 1/43 44118 クラージュ LC70 MUGEN ルマン 2008 チーム・テラモスレジン レッド 完成品
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 8.40 cm
奥行 : 15.80 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7477円
134 入札履歴
終了
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