『ダウンコート 子供服 こども キッズ 女の子 コート アウター 上着 秋 冬 膝丈 かわいい 男の子 光沢感 七五三 結婚式 おでかけ デイリー フォーマル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 11時 25分に出品され03月25日 11時 25分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ
M=110cm L=120cm XL=130cm 2XL=140cm 3XL=150cm 4XL=160cm 5XL=170cm
ご注文前にサイズのご確認は商品の画像で詳細サイズ表をご参照くださいませ。（サイズ表のおすすめ身長は、お子さまの成長を考慮したものですので、ご注文前に参照ができます。）
素材
コットン＋ポリエステル
検索キーワード
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ご注意
※モニターの発色により実際のものと色が異なる場合があります。
※ 1-3cmのサイズ誤差はございますので、御理解、御了承の上ご購入ください。
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落札価格7477円
728 入札履歴
終了
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