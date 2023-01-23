『ジェントス LEDデスクライト 明るさ 300ルーメン 眼の事を考えたデスクライト ルミサス DK-R110BK ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 14時 43分に出品され03月06日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジェントス LEDデスクライト 明るさ 300ルーメン 眼の事を考えたデスクライト ルミサス DK-R110BK ブラック
【商品説明】
・サイズ:約幅452×奥行118×高さ84.2mm (セード含む)
・セット内容・付属品:本体、USB Type-Cケーブル (1.5m)
・明るさ (無段階調節):昼光色/90～300ルーメン、白色/70～250ルーメン、電球色/70～230ルーメン
・本体重量:約613g
・電源:USB電源
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 15.60 cm
奥行 : 48.20 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7477円
844 入札履歴
終了
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