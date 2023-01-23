『正規品／GILD design 小物・ケース類 ソリッドバンパー for iPhone 13/13 Pro（ブラック） GILD design（mo…【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 00時 17分に出品され03月20日 00時 17分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー名：GILD design（mobile item） / GILD design(ギルドデザイン)

商品名：ソリッドバンパー for iPhone 13/13 Pro（ブラック）



メーカー品番：43251

JANコード：4522285432513



iPhone13 / 13Pro ケース本体1SET、専用レンチ1本、トルクスボルト4本+予備1本、衝撃吸収材5個（予備1個含む）、取り扱い説明書、Oリング5個「レンズ干渉防止kit」（別梱包）トルクスボルト7.5mm、3本（予備1本含む）、アルミシム2mm、3枚（予備1枚含む）、アルミシム1mm、3枚（予備1枚含む） ブラック A2017S（ Body）、ステンレス（ bolts） 77mm（幅）152.5mm（高さ） 11 mm（奥行） 本体：18g 何度も試作を繰り返し、バンパーと指が触れる部分は違和感が無いように設計しました。使用頻度の高いスワイプもスムーズに操作することができます。iPhone13シリーズに装着しても違和感が無く、持ちやすいように何度も試作を繰り返し完成されました。ボリュームボタンな…