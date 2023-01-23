『Nゲージ 415 JR103系高運転台・非ATC車 6輌 (未塗装車体キット)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 11時 34分に出品され03月24日 11時 34分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Nゲージ 415 JR103系高運転台・非ATC車 6輌 (未塗装車体キット)



【商品説明】

・※この商品は、組み立てが必要な製品です。工具、塗料、接着剤等は含まれません。



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 16.90 cm

奥行 : 20.80 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。