『Nゲージ 415 JR103系高運転台・非ATC車 6輌 (未塗装車体キット)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 11時 34分に出品され03月24日 11時 34分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Nゲージ 415 JR103系高運転台・非ATC車 6輌 (未塗装車体キット)
【商品説明】
・※この商品は、組み立てが必要な製品です。工具、塗料、接着剤等は含まれません。
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 16.90 cm
奥行 : 20.80 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7477円
781 入札履歴
終了
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