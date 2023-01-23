「2023新登場 無傷血糖値測定」スマートウォッチ 1.91インチ 日本製センサー 心電図 24時間定時体温 心拍数 血中酸素 血圧 着信通知 健康管理 父の日 ギフト【年末の贈り物】

商品情報

【品番】tk10

ディスプレイ：1.91インチ

サイズ：長さ265mm×幅36mm×厚さ10mm

対応OS：Android 4.4以降、iOS 8.0以降

Bluetooth：BLE5.0

バッテリー容量:280mAh

防水：IP68



24H健康管理：血糖値測定、24時間体温監視、血圧測定、血中酸素、睡眠監視や心拍数などの測定機能付き

メッセージ通知機能：電話、着信、メッセージ、Lineなど全部対応、カウントダウン

他にも目覚まし時計、座りがち注意などの多機能が搭載され、毎日の生活習慣の改善や日常健康管理に役立ちます



※注意：本製品はご家庭における日常の健康管理を目的とし、医療機器ではありません。

※IP68防水は完全防水ではない為、ダイビング、海での水泳、またはサウナでの使用には適しません。

※日本語取扱説明書はパッケージに同梱されています。

※5V2A以下の非急速充電器を使用してください。故障を避けるために、急速充電アダプターが使わないでください。



【キーワード】

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