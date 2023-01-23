『LIFETIME JEWELRY 1mm ボックスチェーンネックレス 男女兼用 24K純金メッキ【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 03時 59分に出品され04月17日 03時 59分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 LIFETIME JEWELRY 1mm ボックスチェーンネックレス 男女兼用 24K純金メッキ ブランド名 LIFETIME JEWELRY 商品コメント 商品カテゴリ JOYFUL Lab おもちゃ・ホビー ファッション 腕時計、アクセサリー レディースアクセサリー ネックレス、ペンダント

商品コード YS0000021718631458

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ LIFETIME

JEWELRY

1mm

ボックスチェーンネックレス

男女兼用

24K純金メッキ