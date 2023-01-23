『LIFETIME JEWELRY 1mm ボックスチェーンネックレス 男女兼用 24K純金メッキ【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 03時 59分に出品され04月17日 03時 59分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|LIFETIME JEWELRY 1mm ボックスチェーンネックレス 男女兼用 24K純金メッキ
|ブランド名
|LIFETIME JEWELRY
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YS0000021718631458
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落札価格7476円
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終了
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