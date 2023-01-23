『AT-A-GLANCE 2022 デイリーデスクカレンダーリフィル 4-1/2インチ x 7-1/2インチ ルーズリーフ (E71250)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 23時 26分に出品され03月04日 23時 26分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 AT-A-GLANCE 2022 デイリーデスクカレンダーリフィル 4-1/2インチ x 7-1/2インチ ルーズリーフ (E71250) ブランド名 At-a-Glance 商品コメント 年次計画 ? 日々のリフィルカレンダーページで、スケジュールを整理して一目で確認できます。 2022 年 1 月から 2022 年 12 月までの 12 か月、ユリアンの日付で1年間の計画をカバー。

日々の概要 ? 1日は2ページ以上です。片側に予約時間を罫線し、もう一方にはプランニングスペースを開きます。 ページサイズ4-1/2インチ x 7-1/2インチ。

30-分間のアプリ - 1日を管理可能な半時間に切り替えます。 予定時間は午後7時から午後5時までです。詳細なスケジュール設定が可能です。

便利な機能 ? 現在、過去、将来の月カレンダーの参照は、素早く日付チェックと将来の計画のために表示されます。 ページは標準的な17スタイルベースに2つのリングが付いています。 (ベースは付属しません)。 商品カテゴリ 東潟ストア 文房具・ステーショナリー 本、雑誌、コミック 関連グッズ その他趣味 カレンダー

JANコード/ISBNコード 0038576723924

商品コード YS0000045436746528