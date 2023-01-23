『★送料・関税無料★AT-A-GLANCE (PMLM0328) 2023年 消せるカレンダー ホワイトボード 15-1/2インチ x 22-3/4イン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 22時 13分に出品され03月05日 22時 13分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 AT-A-GLANCE (PMLM0328) 2023年 消せるカレンダー ホワイトボード 15-1/2インチ x 22-3/4インチ Mサイズ ブランド名 AT-A-GLANCE 商品コメント 年中使える計画 ? 壁掛けカレンダーは、2023年1月から2023年12月までの12か月とユリウス暦の日付を記載しています。 重要な締切や特別なイベントなどを明確に整理して、記録しましょう。

消せる表面 ? 消せる表面を書いたり拭いたりして、計画を素早く修正します。 ウェットイレースマーカー付き。 常に更新や変更を行うスケジュールに最適です。

月間概要 ? 毎月、罫線入りの日々のブロックで、すっきりとした書き心地と1年間の参照カレンダーブロックを備えています。 ページのサイズは15-1/2インチ x 22-3/4インチです。 毎日のブロックの大きさは2-1/16インチ x 3-5/16インチです。

特別な機能 ? ツインワイヤーバインディングと内蔵ワイヤーハンギングループを含む特別な機能で、整理スキルを広げましょう。 本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。 商品カテゴリ セレクトショップサラ 文房具・オフィス用品 手帳・カレンダー 本、雑誌、コミック 関連グッズ その他趣味 カレンダー

JANコード/ISBNコード 0038576797437

商品コード YS0000047840601384