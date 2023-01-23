『Malibu バービー Barbie Extra Doll【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 13時 15分に出品され04月22日 13時 15分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|Malibu バービー Barbie Extra Doll
|ブランド名
|商品コメント
| Age Range: 3 Years and Up
When it comes to fashion， バービー Barbie Extra dolls have a ‘more is more’ attitude， featuring 15 pieces that include clothing and fashion accessories， as well as a pet and pet accessories
The 2 white kittens are ohーsoーEXTRA， too， with golden crowns and playful expressions ーー plus， they can also ride the skateboard
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0887961908503
商品コード
YS0000028740662434
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落札価格7476円
106 入札履歴
終了
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