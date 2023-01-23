『ジグソーパズル 3000ピース Bits and ピース Dream Landscape by Artist Alan Giana【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 19時 25分に出品され03月13日 19時 25分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ビッツ＆ピース・大人用3000ピースジグソーパズル 32" x 45" - 夢の風景 - アーティスト、アラン・ジアーナによる3000ピースの春の風景ジグソーパズル

夢の風景はアラン・ジアナデザインの3000ピースジグソーパズルです。

当社のジグソーパズルはリサイクル段ボールを使用しています。

型抜きされたピースは扱いやすく、同じものは2つとありません。500ピースパズルは、組み立てるのが楽しく、難しいパズルです。

Bits And Piecesの特別なジグソーパズルは、どんな興味、年齢、能力にも対応できる、独創的で興味をそそるギフトです。

パズルのサイズは完成時で32インチ x 45インチです。