『【12月発売予定】 HOBBY BOSS 1/700 艦船シリーズ R.M.S. タイタニック号 プラモデル 83420 送料無料【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 26分に出品され03月26日 23時 26分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タイタニックは、イギリスの豪華客船で北大西洋航路用に計画されたもので、1911年5月に進水、翌年3月に竣工しました。

速さよりも設備の豪華さに重点を置いて設計されており、まさに一流ホテルに匹敵する贅沢さを備えていました。

船体はワンピースパーツ、デッキ部分も精密に再現しております。ディスプレイスタンドとネームプレート、エッチングパーツが付属しています。



商品サイズ(完成時)：全長38.8cm×全幅4.1cm

パーツ数430以上

メーカー：ホビーボス(Hobby Boss)