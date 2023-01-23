『NARUTO -ナルト- うちはマダラ コスプレ衣装 イベント仮装 うちはマダラ衣装 コスチューム アニメ衣装 cosplay衣装 学園祭 文化祭 忘年会 舞台演出服【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 04時 34分に出品され03月11日 04時 34分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
状態：商品は全て新品未使用品です。
靴 別売り
サイズ：cm(誤差ご多少ございます)
S:着丈62バスト92ウエスト71ズボン丈98
M:着丈64バスト96ウエスト75ズボン丈100
L:着丈66バスト100ウエスト79ズボン丈101
XL:着丈68バスト104ウエスト83ズボン丈102
2XL:着丈70バスト108ウエスト85ズボン丈104
【納期】：ご入金確認後、10-15営業日以内に発送、発送後4-7日前後到着予定となります。
【送料】：送料無料！沖縄の場合、2500円の送料とラッピング費用を追加でお支払していただく必要がございます。
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落札価格7476円
186 入札履歴
終了
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