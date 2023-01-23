NARUTO -ナルト- うちはマダラ コスプレ衣装 イベント仮装 うちはマダラ衣装 コスチューム アニメ衣装 cosplay衣装 学園祭 文化祭 忘年会 舞台演出服【2025の人気アイテム】

商品情報

状態：商品は全て新品未使用品です。



靴 別売り



サイズ：cm(誤差ご多少ございます)



S:着丈62バスト92ウエスト71ズボン丈98

M:着丈64バスト96ウエスト75ズボン丈100

L:着丈66バスト100ウエスト79ズボン丈101

XL:着丈68バスト104ウエスト83ズボン丈102

2XL:着丈70バスト108ウエスト85ズボン丈104





【納期】：ご入金確認後、10-15営業日以内に発送、発送後4-7日前後到着予定となります。



【送料】：送料無料！沖縄の場合、2500円の送料とラッピング費用を追加でお支払していただく必要がございます。