『きらりんレボリューション きらりんスタイル 制服タイプ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 02時 03分に出品され04月05日 02時 03分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

きらりんレボリューション きらりんスタイル 制服タイプ



【商品説明】

・対象性別 :女の子



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 13.40 cm

奥行 : 14.60 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。