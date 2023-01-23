『GoWing レンズホルダー PENTAX Kマウントレンズ用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 01時 21分に出品され04月04日 01時 21分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品発送元：スマイルカメラ
家電・AV機器・カメラ、デジタルカメラ、デジカメアクセサリー
ペンタックス Kマウント用。
レンズの口径や長さに左右されないフリーサイズホルダー。専用サイズのケースや、かさばるバッグとはサヨナラです。
レンズをテーブルや地面に置くことなく、手元の操作だけで迅速かつ安全に付け替え可能。通常よりも交換手順が省けるので作業時間が短縮、シャッターチャンスを逃しません。
レンズの取り付けはカメラへの装着と同じ要領なのでとてもカンタン。ホルダーは回転式で、裏表を意識する必要がありません。
取付け面は金属プレートで精度と信頼性を確保。ボディにはエンジニアリングプラスチックを採用し、耐久性と軽量化を両立。
交換用レンズを常に携行することができるショルダーストラップが付属。
交換レンズをスマートに持ち運び
レンズの口径や長さに左右されないフリーサイズホルダー。
専用サイズのケースや、かさばるバッグとはサヨナラです。
さらにクイックエクスチェンジ方式なので、レンズをテーブルや地面に置くことなく、手元の操作だけで迅速かつ安全に付け替え可能。
通常よりも交換手順が省けるので作業時間が短縮、…
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落札価格7476円
425 入札履歴
終了
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