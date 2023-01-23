『SmallRig Mini Side Handle for Phone Cage Smartphone Video Rig with 1/4-20【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 06時 37分に出品され03月11日 06時 37分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|SmallRig Mini Side Handle for Phone Cage Smartphone Video Rig with 1/4-20 Threads and Cold Shoe， Up and Down Adjustable - 3894
|ブランド名
|商品コメント
| Universal Side HandleThe Side handle is compatible with multiple SmallRig phone cage， such as SmallRig cage 3561(for iphone 13 Pro Max)， 3562(for iphone 13 Pro)， 3734(for iphone 13)， 3563(for iphone Series)， 3176(for iphone 12 Pro Max)， 3175(for iphone 12 Pro)， and universal cage 3155， CPU2391B， 2791， and CPU2494 for a great handheld shooting experience.
Multiple Mounting OptionsFeatures a cold shoe mount on the top of the handle for attaching microphone or LED light for more professional shooting. And side handle comes with lanyard hole at the bottom for attaching hand strap to prevent accidental falling during shooting.
Up And Down AdjustableThe side handle can be moved up and down according to the center of gravity and position of accessories for a better grip experience.
Quick Switch from Left to Right HandleThe handle supports the quick switch from left-handed to right-handed through the wrench. If you want to use it on the other side of the phone cage， just take off the handle connector and change the direction.
Lightweight and DurableIt weighs only 109g. The surface of the handle is made of aluminum alloy with gradient anodizing， which makes it durable and visually impressive.
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
商品コード
YS0000047439867309
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落札価格7476円
993 入札履歴
終了
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