『MegaGear ウルトラライトネオプレンカメラケースバッグfor Sony NEX - 6Sony NEX - 7?with with 16??【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 23時 09分に出品され03月13日 23時 09分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|MegaGear "ウルトラライト"ネオプレンカメラケースバッグfor Sony NEX - 6Sony NEX - 7?with with 16???50?mm Lens
|ブランド名
|MegaGear
|商品コメント
| 「超軽量」コンパクトケースが便利持ち運びしやすい
保護高品質のネオプレン素材製でパッド保護用に使用されますほこり汚れ傷バンプ水分からカメラを保護
ハンドメイドのステッチデザインがユニークな外観になっています多くの色でご用意
使用する耐湿性ネオプレンの品質
耐久性のフラップ入りプロテクトカメラ保持するホルダー持ち運び用のホルダークリップ簡単
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0028672141135
商品コード
YS0000047439835121
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落札価格7476円
529 入札履歴
終了
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