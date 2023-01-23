『SVBONY Red Laser Collimator for Newtonian Marca Telescope Alignment 1.25 in【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 05時 30分に出品され03月14日 05時 30分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|SVBONY Red Laser Collimator for Newtonian Marca Telescope Alignment 1.25 inches 7 Bright Levels Triple Cemented Lens with 2 inches Adapter
|ブランド名
|商品コメント
| SVBONY user adjustable laser collimator;allows anyone easily collimate 1.25 and 2 reflector telescopes;come with removable 2" adapter;built with metal material;make alignment no longer boring and time consuming
Easy to use;accurate collimation in a few minutes provide a more clearer image;no longer have to go back forth;just watch the collimator from the mirror end of the scope and adjust the screws
7 brightness levels red laser beam;adjustable brightness;suit for different light conditions;amazing alignment in dark and day;so can get the better views possible from your reflector telescope
High quality solid metal body;for a long term use;CR2032 battery included and comes with a full set of instructions with a step by step procedure on how to properly align a relfecting telescope
Triple cemented of Lens;Improve the stability of red dot;Red laser with 7 brightness levels;Quick alignment;much faster than a manual collimator ; Its a great Halloween birthday christmas gift
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0631976576543
商品コード
YS0000047439810307
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落札価格7476円
20 入札履歴
終了
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