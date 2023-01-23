『iFox Portable Bluetooth Shower Speaker， IPX7 Waterproof Outdoor Wireless Sp【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 02時 25分に出品され04月03日 02時 25分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
TAKE YOUR MUSIC WHEREVER YOU GO - Whether youre at the beach by the pool or hiking a trail this little speaker will make sure your favourite tunes never leave your side. Its 100% waterproof and comes with a handy removable suction cup and carabiner for easy portability.CONTROL THE VOLUME TRACK SKIP AND EVEN TAKE CALLS - With its latest Bluetooth 5.0 technology and built-in Mic this shower speaker gives you complete control over your music. You can even answer phone calls without having to touc
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落札価格7476円
278 入札履歴
終了
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