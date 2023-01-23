『カメラアクセサリー 国内正規品 SUNWAYFOTO PFL-XT3 FUJIFIUM X-T3専用 L型プレート アルカスイス規格対応 SF0281【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 14時 43分に出品され03月06日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 三脚、一脚アクセサリー

【商品名】

国内正規品 SUNWAYFOTO PFL-XT3 FUJIFIUM X-T3専用 L型プレート アルカスイス規格対応 SF0281

SUNWAYFOTO



【商品説明】

・取り付け穴:UNC1/4"-20

・幅:39mm

・質量:約80g

・長さ:93mm

・高さ:80?



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 11.60 cm

奥行 : 14.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。