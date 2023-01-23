『Eylar 保護カメラ ハードケース 防水 耐衝撃 フォーム付き TSA規格 9.1インチ 7.5インチ 4.3インチ イエロー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 09時 37分に出品され04月28日 09時 37分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Eylar 保護カメラ ハードケース 防水 耐衝撃 フォーム付き TSA規格 9.1インチ 7.5インチ 4.3インチ イエロー
|ブランド名
|Eylar
|商品コメント
| 外寸9.1インチ x 7.5インチ x 4.3インチ。内寸8.2インチ x 5.65インチ x 3.65インチ。
4層のフォームが含まれています; 1エッグクレート トップライナーレイヤー、2 プル&プラックカスタマイズ可能なレイヤー、1 ソリッドレイヤー。
IP67 防水&防塵 ラバーガスケットがケースの縁に沿い、ラッチを閉じると防水シールが作成されます。
革新的な圧力均等化バルブにより、様々な空気圧に素早く均等化できます。
2つの南京錠でTSA要件を満たしています。
Eylar 防水ハードケースは限定生涯が付いています。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0810079685042
商品コード
YS0000028539644833
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落札価格7476円
86 入札履歴
終了
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