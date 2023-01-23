『Hot Wheels 2001 1:64 Scale Blue 25th Anniversary Lamborghini Countach #130【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 18時 09分に出品され03月10日 18時 09分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Hot Wheels 2001 1:64 Scale Blue 25th Anniversary Lamborghini Countach #130 1:64 Scale Collectible Die Cast Car
|ブランド名
|Hot Wheels
|商品コメント
| LAMBO COUNTACH Hot Wheels Blue 25th Anniversary Lamborghini Countach 1:64 Scale Collectible Die Cast Metal Car Model #130
1:64 Scale ~ 3"
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0074299098901
商品コード
YS0000046037474526
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落札価格7476円
185 入札履歴
終了
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