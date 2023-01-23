『Hot Wheels 2001 1:64 Scale Blue 25th Anniversary Lamborghini Countach #130【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 18時 09分に出品され03月10日 18時 09分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Hot Wheels 2001 1:64 Scale Blue 25th Anniversary Lamborghini Countach #130 1:64 Scale Collectible Die Cast Car ブランド名 Hot Wheels 商品コメント LAMBO COUNTACH Hot Wheels Blue 25th Anniversary Lamborghini Countach 1:64 Scale Collectible Die Cast Metal Car Model #130

1:64 Scale ~ 3" 商品カテゴリ KANADEREAカナデリア ゲーム・おもちゃ ゲーム、おもちゃ おもちゃ その他おもちゃ

JANコード/ISBNコード 0074299098901

商品コード YS0000046037474526