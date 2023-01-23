『UDF PEANUTS シリーズ5 U.S.A. SNOOPY & WOODSTOCK ノンスケール PVC製塗装済み完成品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 09時 55分に出品され04月01日 09時 55分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 UDF PEANUTS シリーズ5 U.S.A. SNOOPY & WOODSTOCK ノンスケール PVC製塗装済み完成品 ブランド名 メディコム・トイ(MEDICOM TOY) 商品コメント 本体サイズ:全高約127mm(SNOOPY)/64mm(WOODSTOCK)

(C) 2016 Peanuts Worldwide LLC 商品カテゴリ KANADEREAカナデリア ゲーム・おもちゃ ゲーム、おもちゃ おもちゃ 人形 その他人形

JANコード/ISBNコード 4530956153209

商品コード YS0000046036976951