『Curious George The Man with the Yellow Hat Friends Forever Premium T-Shirt【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 05時 34分に出品され04月13日 05時 34分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Curious George The Man with the Yellow Hat Friends Forever Premium T-Shirt
|ブランド名
|商品コメント
| Officially Licensed Curious George Apparel for Men - Women - Boys and Girls; George T-Shirts; Monkey T-Shirts; The Man with the Yellow Hat T-Shirts; Friends are Forever T-Shirts; Monkey Box Up T-Shirts; Bananas T-Shirts; Curious George Poster T-Shirts;
22NVCT00036A-001
This premium t-shirt is made of lightweight fine jersey fabric
Fit: Men’s fit runs small， size up for a looser fit. Women’s fit is true to size， order usual size.
商品カテゴリ
商品コード
YS0000046036754995
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落札価格7476円
367 入札履歴
終了
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