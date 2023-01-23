『Curious George The Man with the Yellow Hat Friends Forever Premium T-Shirt【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 05時 34分に出品され04月13日 05時 34分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Curious George The Man with the Yellow Hat Friends Forever Premium T-Shirt ブランド名 商品コメント Officially Licensed Curious George Apparel for Men - Women - Boys and Girls; George T-Shirts; Monkey T-Shirts; The Man with the Yellow Hat T-Shirts; Friends are Forever T-Shirts; Monkey Box Up T-Shirts; Bananas T-Shirts; Curious George Poster T-Shirts;

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This premium t-shirt is made of lightweight fine jersey fabric

Fit: Men’s fit runs small， size up for a looser fit. Women’s fit is true to size， order usual size. 商品カテゴリ KANADEREAカナデリア ゲーム・おもちゃ ゲーム、おもちゃ おもちゃ 人形 その他人形

商品コード YS0000046036754995