『ULOVE LOVE YOURSELF モダンシンプル枕カバー リネン黄麻布 正方形クッションカバー 18 x 18インチ 6個セット 18 ×18【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 12時 30分に出品され05月06日 12時 30分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 ULOVE LOVE YOURSELF モダンシンプル枕カバー リネン黄麻布 正方形クッションカバー 18 x 18インチ 6個セット 18 ×18 ブラック ブランド名 ULOVE LOVE YOURSELF 商品コメント ?Set of 6 Pillow Covers ONLY( inserts are NOT included)，can be used for 16”， 18”，20” Pillow inserts. br ?Please Note the pattern is one side only， and the Back is the nature linen color without Printing. br ?Vintage cinema poster design throw pillow covers with vivid colors，easy to match your sofa， couch ，bed & other pillows. br ?Made of durable and environmentally friendly materials.Keep your square throw pillows clean and against scratch， finger marks. br ?ULOVEYOURSELF pillow covers is a work of art than a simple home decor item. And we monitor every step of the process From design， printing quality， sewing and packing， just to make sure that you will receive a high quality product. 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat 家具・インテリア 家具、インテリア 布団、寝具 子供用寝具、布団 枕、ピロー

JANコード/ISBNコード 0610825916242

商品コード YS0000037038045533