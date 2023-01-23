『ULOVE LOVE YOURSELF モダンシンプル枕カバー リネン黄麻布 正方形クッションカバー 18 x 18インチ 6個セット 18 ×18【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 12時 30分に出品され05月06日 12時 30分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|ULOVE LOVE YOURSELF モダンシンプル枕カバー リネン黄麻布 正方形クッションカバー 18 x 18インチ 6個セット 18 ×18 ブラック
|ブランド名
|ULOVE LOVE YOURSELF
|商品コメント
|?Set of 6 Pillow Covers ONLY( inserts are NOT included)，can be used for 16”， 18”，20” Pillow inserts. br ?Please Note the pattern is one side only， and the Back is the nature linen color without Printing. br ?Vintage cinema poster design throw pillow covers with vivid colors，easy to match your sofa， couch ，bed & other pillows. br ?Made of durable and environmentally friendly materials.Keep your square throw pillows clean and against scratch， finger marks. br ?ULOVEYOURSELF pillow covers is a work of art than a simple home decor item. And we monitor every step of the process From design， printing quality， sewing and packing， just to make sure that you will receive a high quality product.
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0610825916242
商品コード
YS0000037038045533
西川 (Nishikawa) 掛け布団 シングル 洗える ピュアモリス ポピー 柔らか フランネル ベージュ GE02700030
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落札価格7476円
703 入札履歴
終了
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