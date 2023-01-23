『Mini Piano Toy Keyboard for kids Electronic Multifunctional Musical Instrum【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 15時 35分に出品され04月15日 15時 35分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Mini Piano Toy Keyboard for kids Electronic Multifunctional Musical Instruments Learn to Play Pink Piano with Microphone by E-MMT ブランド名 E-MMT 商品コメント お探しの色、サイズ、バリエーション等はお気軽に問い合わせください。 在庫数以上を購入希望されるお客様もお気軽にどうぞ Love&Mini Piano Toy Keyboard for Kids Birthday Gift Age 1+ Pink 24 Keys Toddler Piano Music Toy Instruments with Microphone 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat おもちゃ・ホビー ベビー、キッズ、マタニティ おもちゃ、教材 プレイマット

商品コード YS0000037036309351