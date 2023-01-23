『デサント ロングパンツ ウィンドブレーカー 防風 保温 ストレッチ MOVESPORT トレーニング メンズ NV L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 45分に出品され03月18日 20時 45分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント ロングパンツ ウィンドブレーカー 防風 保温 ストレッチ MOVESPORT トレーニング メンズ NV L



【商品説明】

・【サイズ展開】S / M / L / O / XO / XA

・左右ヒップポケット有



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 28.60 cm

奥行 : 34.10 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。