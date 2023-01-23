『アテント うす型さらさらパンツ L-LL サイズ 女性用 2回吸収 48枚(16枚×3)一人で歩ける方無地ケース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 08時 37分に出品され03月11日 08時 37分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アテント うす型さらさらパンツ L-LL サイズ 女性用 2回吸収 48枚(16枚×3)一人で歩ける方無地ケース



【商品説明】

・内容量:48枚

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :58.1×22.7×35.4cm



【サイズ】

高さ : 23.20 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 58.60 cm

重量 : 3.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。