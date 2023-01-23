『シャワーチェア 幸和製作所 テイコブシャワーチェア(背付) BSOC01 ピンク【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 20時 07分に出品され03月16日 20時 07分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 介護用風呂椅子

【商品名】

幸和製作所 テイコブシャワーチェア(背付) BSOC01 ピンク



【商品説明】

・内容量:1台

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :組立寸法:幅510-545×奥行455-490×高さ660-760mm

・材質:パイプ：アルミ、座面/背もたれ：ポリエチレン、パット：EVA、脚ゴム：合成ゴム



【サイズ】

高さ : 13.60 cm

横幅 : 36.20 cm

奥行 : 67.20 cm

重量 : 3.26 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。