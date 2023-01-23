『シャワーチェア 幸和製作所 テイコブシャワーチェア(背付) BSOC01 ピンク【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 20時 07分に出品され03月16日 20時 07分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
介護用風呂椅子
【商品名】
幸和製作所 テイコブシャワーチェア(背付) BSOC01 ピンク
【商品説明】
・内容量:1台
・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :組立寸法:幅510-545×奥行455-490×高さ660-760mm
・材質:パイプ：アルミ、座面/背もたれ：ポリエチレン、パット：EVA、脚ゴム：合成ゴム
【サイズ】
高さ : 13.60 cm
横幅 : 36.20 cm
奥行 : 67.20 cm
重量 : 3.26 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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[山善] 立ちあがり補助 (歩行補助) 7段階高さ調節 軽量 室内 杖 手すり 幅44-47×奥行41-50×高さ80-95cm ガンメタリック KTA-50(GM) 完成品
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落札価格7476円
536 入札履歴
終了
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