『コンタクトレンズ 1day デイリーズアクア 90枚入 ×2箱 コンタクトレンズ 1day 1day/１日【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 45分に出品され03月31日 16時 45分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
処方箋不要。
※現在、項目選択肢以外のデータは販売しておりません。予めご了承くださいませ。
※代金引換の場合は当店からの発送となりますので別途送料￥649(沖縄・離島は￥1，649)を追加いたします。予めご了承くださいませ。
商品内容：アルコン デイリーズアクア（90枚入）×2箱 【国内正規品】
商品仕様
B.C ：8.6
PWR（D）：-0.50〜-10.00
DIA ：13.8mm
医療承認番号：21000BZY00068000
検索ワード：コンタクト ワンデー コンタクトレンズ 処方箋不要 処方箋なし 使い捨て 1日交換 1day チバビジョン
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落札価格7476円
472 入札履歴
終了
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