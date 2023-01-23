『コンタクトレンズ 1day デイリーズアクア 90枚入 ×2箱 コンタクトレンズ 1day 1day/１日【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 45分に出品され03月31日 16時 45分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品内容：アルコン デイリーズアクア（90枚入）×2箱 【国内正規品】

商品仕様

B.C ：8.6

PWR（D）：-0.50〜-10.00

DIA ：13.8mm

医療承認番号：21000BZY00068000



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