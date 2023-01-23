『CAMBER キャンバー ロンT 964 ヘンリーネック サーマル Tシャツ ロング メンズ レディース 無地 長袖 厚手 クルーネック MADE IN USA 肉厚 米国製 ビッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 20時 18分に出品され03月14日 20時 18分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【CAMBER キャンバー】
CAMBERは、アメリカのペンシルバニア州で1948年に生地の生産工場として発足し、その後スウェットシャツ、カットソーなどの製品を生産するようになったブランド。 素材・縫製ともに“MADE IN USA”にこだわって作り続けています。
天竺生地を使用したヘンリーネックロンT。14.5ozの生地を使用したタフな印象の商品です。ガシガシとした素材感は一枚で着ても存在感を放ち、春先はもちろんのこと秋冬のインナーしても活躍してくれます。首元はナチュラルな素材感が特徴のボタンを3つ配したヘンリーネック仕様。キャンバーらしいざっくりとしたサイズ感も魅力です。
【S】身幅：48cm 着丈：65cm 肩幅：50cm 袖丈：62cm
【M】身幅：53cm 着丈：66.5cm 肩幅：52cm 袖丈：63cm
【L】身幅：58cm 着丈：67cm 肩幅：54cm 袖丈：65cm
【XL】身幅：63cm 着丈：68cm 肩幅：57cm 袖丈：67cm
【XXL】身幅：66cm 着丈：68.5cm 肩幅：559cm 袖丈：69cm
素材:コットン100％
原産国:アメリカ
プラナ Prana Prospect Heights Graphic Short Sleeve メンズ トップス Grey Stripe
¥ 7476
ルーカ RVCA Big RVCA Long Sleeve Tee メンズ トップス Royal
¥ 7476
ユナイテッドアスレ 5050-01 5.3オンス ドライカノコ ユーティリティー ポロシャツ 10枚セット メンズ(ホワイト，L)
¥ 7476
THE NORTH FACE ノースフェイス L/S Field Pocket Tee ロングスリーブフィールドポケットティー NT62330 【長袖/Tシャツ/トップス/メンズ/日本正規品】
¥ 7476
プーマ PUMA Run Favorite Heather Short Sleeve Tee メンズ トップス Puma Black Heather
¥ 7476
バンズ Vans Barbed Dartboard Long Sleeve Tee メンズ トップス Black
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ビラボン Billabong Throw Back Long Sleeve Tee メンズ トップス Blue Lagoon
¥ 7476
ボルコム Volcom Encypher Tech Short Sleeve Tee メンズ トップス Black
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(取寄) ラッキーブランド メンズ リネン ショート スリーブ ジョニー カラー ポロ men
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ボルコム Volcom Spray Stone S/S Tee メンズ トップス Black
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ハーレー Hurley Balboa Stripe Tank メンズ トップス Signal Blue
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ザ・ノースフェイス The North Face Long Sleeve Half Dome Tee メンズ トップス TNF Medium Grey
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アンダー アーマー Under Armour UA Tech 1/2 ジップ メンズ トップス Sonar Blue/Black
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アンダー アーマー Under Armour ゴルフ Tech Polo メンズ トップス Team Orange/Graphite/Graphite
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スラッシャー メンズ クルーネックスウェット (スケートグラフィック) TH8428PL / GONZ CREW 定番 WHITE/BLAC
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ヘリーハンセン ロングTシャツ ロングスリーブ インセクトシールドティー ユニセックス HOE32114 ヘリーブルー WM
¥ 7476
スラッシャー メンズ クルーネックスウェット (スケートグラフィック) TH8428PL / GONZ CREW 定番 WHITE/BLAC
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21年秋冬モデル Heavy Sweat PO Parka スウェット パーカー
¥ 7476
落札価格7476円
176 入札履歴
終了
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