CAMBER キャンバー ロンT 964 ヘンリーネック サーマル Tシャツ ロング メンズ レディース 無地 長袖 厚手 クルーネック MADE IN USA 肉厚 米国製 ビッグ【お歳暮】

商品情報

【CAMBER キャンバー】

CAMBERは、アメリカのペンシルバニア州で1948年に生地の生産工場として発足し、その後スウェットシャツ、カットソーなどの製品を生産するようになったブランド。 素材・縫製ともに“MADE IN USA”にこだわって作り続けています。

天竺生地を使用したヘンリーネックロンT。14.5ozの生地を使用したタフな印象の商品です。ガシガシとした素材感は一枚で着ても存在感を放ち、春先はもちろんのこと秋冬のインナーしても活躍してくれます。首元はナチュラルな素材感が特徴のボタンを3つ配したヘンリーネック仕様。キャンバーらしいざっくりとしたサイズ感も魅力です。





【S】身幅：48cm 着丈：65cm 肩幅：50cm 袖丈：62cm

【M】身幅：53cm 着丈：66.5cm 肩幅：52cm 袖丈：63cm

【L】身幅：58cm 着丈：67cm 肩幅：54cm 袖丈：65cm

【XL】身幅：63cm 着丈：68cm 肩幅：57cm 袖丈：67cm

【XXL】身幅：66cm 着丈：68.5cm 肩幅：559cm 袖丈：69cm

素材:コットン100％

原産国:アメリカ