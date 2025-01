お中元 送料無料 完熟マンゴー 宮崎県産 ２L ５玉 秀品 のし 熨斗 贈答 ギフト 農協品 高糖度 ＪA 御供 御供 お見舞い 御中元【お歳暮】

商品情報

・商品名:宮崎県産 完熟マンゴー

・商品内容:完熟マンゴー

・等級:秀品

・個数:5玉

・サイズ:2L

・箱:化粧箱入り(状況により変わります)

・原産地:宮崎県産

・賞味期限:生モノの為、お早めにお召し上がりください

・配送日時指定可能 備考欄へご希望の配達日時をご記入下さい

5/08に指定されますと発送が混雑しますので

※母の日は5/02〜07日発送させていただきます

・ギフト対応:熨斗各種対応可能(名入れ対応)

ご要望がある方はお気軽にメール、お電話でご連絡下さい



日本一のマンゴーの生産地、宮崎県のJA農協で厳しい検査を受けて

お客様の元にお届け致します。



果物は年によって、収獲や入荷の時期に前後がございますので

記載の時期より多少遅れる場合があります



if you come to japan deliver to the hotel

can not ship internationally