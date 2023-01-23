『Team Golf NCAA Putter Cover - Mallet White， Fits Most Mallet Putters， Easil【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 16時 45分に出品され03月31日 16時 45分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Team Golf NCAA Putter Cover - Mallet White， Fits Most Mallet Putters， Easily Slips on and Secures with Velcro Closure ブランド名 商品コメント 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat スポーツ スポーツ ゴルフ ヘッドカバー

商品コード YS0000037036226014