アトレチコパラナエンセ公式練習着 ATLETICO PARANAENSE ラグランスリーブ umbro ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品説明

アトレチコパラナエンセ公式練習着 ATLETICO PARANAENSE ラグランスリーブ umbro ブラック

ブラジルサッカーリーグ、アトレチコパラナエンセの公式練習着です。

umbroが手掛けるラグランスリーブデザインがお洒落でカッコいいアイテム。

速乾性がよいポリエステル素材なので、スポーツシーンにも快適にご着用いただけます。

使いやすいブラックカラーのトレーニングシャツは1年を通して活躍します。



ブランド：umbro（アンブロ）

カラー ：ブラック

サイズ ：P（日本サイズS〜M）着丈67cm×身幅48cm

M（日本サイズM〜L）着丈70cm×身幅52cm

G（日本サイズM〜L）着丈73cm×身幅56cm

素材 ：ポリエステル100%

カテゴリ：ブラジルサッカー ＞ ブラジルリーグ ＞ その他クラブ

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