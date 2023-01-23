『バックパック オックスフォード生地 ユニセックス 大容量 無地 防水 盗難防止 学校 10代向け【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 22分に出品され03月11日 10時 22分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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銘柄: HOCODO起源: Cn (原点)主要な材料: オックスフォードライニング材料: ポリエステル技術: Jacquardバックパック・タイプ: ペーパーバック容量: 20-35リットル内部: Computer InterlayerHandle/Strap Type: Soft Handle項目タイプ: バックパック外部: NONE運送システム: エアクッションベルト性: 男女兼用装飾: Pendant閉鎖タイプ: zipper雨カバー: いいえモデル番号: B6304様式: 偶然パータンタイプ: 固体Color: BlackUnisex Oxford Cloth Women Backpack: Large Capacity Backbag For TeenFemale Solid Color Backpack: Ladies Waterproof Anti Theft PackbagTravel Backpack For Women: Casual Stylish Packbag For Girl
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落札価格7476円
551 入札履歴
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