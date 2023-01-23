『卓上輪投げビンゴ F2769T【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 10時 37分に出品され04月19日 10時 37分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 受注生産品

10日〜2週間前後の発送予定

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数版9枚が自由に替えられ、ビンゴや色合わせゲームもできます。

※お届けの際の時間指定はできかねます。予めご了承ください。

サイズ 幅30cm×奥行き30cm×高さ13.3cm

個装サイズ：60×60×25cm 重量 1.2kg

個装重量：1300g 素材・材質 ボード:木製

スタンド脚・ボール:ABS

輪:TPR

ナンバープレート:EVA 生産国 中国



fk094igrjs 商品カテゴリ ライフハーモニー スポーツ・アウトドア スポーツ スポーツ 体育器具、用品 その他体育器具

商品コード 1549702