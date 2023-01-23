『卓上輪投げビンゴ F2769T【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 10時 37分に出品され04月19日 10時 37分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
受注生産品
10日〜2週間前後の発送予定
【キャンセル、返品、交換はお受けしておりません。】
|数版9枚が自由に替えられ、ビンゴや色合わせゲームもできます。
※お届けの際の時間指定はできかねます。予めご了承ください。
|サイズ
|幅30cm×奥行き30cm×高さ13.3cm
個装サイズ：60×60×25cm
|重量
|1.2kg
個装重量：1300g
|素材・材質
|ボード:木製
スタンド脚・ボール:ABS
輪:TPR
ナンバープレート:EVA
|生産国
|中国
商品カテゴリ
商品コード
1549702
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落札価格7476円
631 入札履歴
終了
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