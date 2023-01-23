『Promark プロマーク バッティングトレーナー・トスマシン HT-92 / おしゃれ 便利グッズ 長持ち 使いやすい おすすめ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 51分に出品され03月31日 14時 51分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 実践に近いバッティング練習が出来ます!!発射角度3段階調節式!!前からのトスボールで、ミート力UP!!別売の「バッティングトレーナー・トスマシンネット(HTN-92)」と組み合わせて使う事で連続トスバッティング練習を行なう事が可能です。

製造国:中国 素材・材質:本体:ABSレール:ポリプロピレンボール:ポリウレタン 商品サイズ:組立時:(約)幅25×奥行37×高さ42cm 重量:約1.8kg 仕様:組立式単2アルカリ乾電池3本使用(別売)対応球:やわらかウレタンボール(直径約70mm)・バッティングトレーナー練習球(直径約72mm/別売)連続稼働時間(アルカリ乾電池使用時):約3時間※電池状態・使用環境による発射間隔:約6秒