『★送料・関税無料★Butterfly Locs Crochet Hair 24 Inch Pre Looped Butterfly Locs Croc【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 03時 38分に出品され03月04日 03時 38分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Butterfly Locs Crochet Hair 24 Inch Pre Looped Butterfly Locs Crochet Braids 6 Packs Soft Butterfly Locs Crochet Hair For Black Women Distressed Locs Hair Extensions (24 Inch 6 Packs， 1B#)
|ブランド名
|商品コメント
| 1.【Material】Forevery butterfly locs crochet hair made by high quality synthetic fiber.
2.【Advantage】Butterfly faux locs crochet hair， more fuller & light-weight soft locs in touch and appearance.
3.【Nice texture & natural look】100% Handmade butterfly locs crochet hair， each distressed locs is custom， unique!
4.【Package】Butterfly locs crochet hair 24 inch， 68g/pack， 6 packs/ lot， enough for a full head.
5.【Premade butterfly locs】Individual pre looped butterfly locs， easy to install， beginner friendly; take 1-1.5 hours to complete， save money and time.
6.【Service】Support 60 days no reason to return.
本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。
商品カテゴリ
商品コード
YS0000047639554354
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落札価格7476円
813 入札履歴
終了
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