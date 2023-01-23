『PLANTENT 植物ディスプレイスタンド T.P.Stand ビカクシダスタンド (スタンド単体)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 03時 30分に出品され03月23日 03時 30分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PLANTENT 植物ディスプレイスタンド T.P.Stand ビカクシダスタンド (スタンド単体)



【商品説明】

・【スリム&安定感】台座の裏側にはウレタンシートで、スリムなのに安定感を実現（中株程度までのビカクシダに対応）。

・【付属の六角レンチのみで】特殊な工具不要。付属の六角レンチのみで組み立てが完成します。

・【支持板のこだわり】ビス止めもOK（直径約3mm）！フックもずれない。結束バンドでの固定にも対応。

・【無段階調整】支持板は無断階で調整可能 ※一部のロットでネジが締めにくいとのことですが、かわりのネジをお送りします。

・【移動もらくちんどこへでも】約670gという絶妙な重量が、安定感もありながらどこへでも手軽に持ち運べます。

・【重厚感とシンプルさ】デザイン性にも優れており、お気に入りの一株をおしゃれにディスプレしたい方へ。

・【高さ



【サイズ】

高さ : 2.50 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 18.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。