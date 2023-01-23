『セール！電動剪定ハサミ 剪定ばさみ 枝切ばさみ マキタ18Vバッテリー対応 剪定バサミコードレス 断直径30mm 枝切りバサミ 剪定鋏 軽量 日本語説明書 保証30日【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 03時 25分に出品され04月11日 03時 25分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【切断直径】

剪定直径4段変更可能、最大切断枝直径30mm，最小切断枝直径10mm。直径30 mm以内の木の枝は簡単に剪断でき、枝を傷つけない。(樹木の状態により変わる場合があります)



【18Vバッテリー対応可能】

マキタ18Vリチウムイオンバッテリ-BL1815N BL1820B BL1830B BL1840B BL1850B BL1860Bと互換性あります。



【ポータブルで軽量】

電気剪定ばさみは重量0.8kg非常に鋭くて耐久性があり、人間工学に基づいて設計されたソフトラバーグリップ、手になじみやすく、長時間使用しても手が疲れません。充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々なシーンで大活躍です。



【幅広い用途】

庭園、公園、農場、大規模な牧草地、果樹園、温室に幅広く使用でき、ブドウ、桜、リンゴの木などを切断できます。



※生産ロットにより若干仕様、色が異なる場合がございます。予めご了承下さい。



検索キーワード

剪定ばさみ 電動剪定バサミ 園芸ガーデンツール 園芸用品電動 剪定ばさみ 剪定バサミ 充電式 コードレス マキタ 18Vバッテリ