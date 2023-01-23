『五十嵐刃物工業 PRUMAN 楕円アルミ 505ハンドル 調質又開195 PM-24 1丁【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 08時 07分に出品され03月08日 08時 07分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】 五十嵐刃物工業 PRUMAN 楕円アルミ 505ハンドル 調質又開195 PM-24 1丁 【ジャンル・特徴】 刃物鋼を熟知した職人が焼入れし仕上げた刃物です。 [ PM-24 ]